風暴致灣區多地發生淹水、泥石流及輸水管破裂（視頻）

February 14, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

灣區週二晚開始下大雨，導致許多地方發生淹水、泥石流，以及輸水管破裂。

東灣Castro Valley，Crawford Place和Somerset Avenue的這個路口，週三早上出現戲劇性的畫面。

附近居民表示，路口有水從路面浮出，把路口變成泥池，不久後，一輛休旅車開過時就陷入坑洞中，消防人員到達現場後，協助女車主離開。

大坑洞是地底下的輸水管破裂造成，而泥池中的泥水也流到附近居民的家中，附近的居民也一度斷水。

北灣Rohnert Park公路在Stony Point路的路段，因為嚴重積水而關閉，一位堅持要開車的女車主因此困在深水中。

在舊金山Embarcadero一帶也正好遇上高潮，而導致海水淹到行人道上。

許多樹木也在強風勢下倒下，其中包括這顆位於東灣Walnut Creek的Homestead Avenue的大樹，中半島Foster City也有大樹連根拔起。

在南灣，Los Gatos的Hicks路，大約有6.5英里的路段被泥石流堵塞，當局必須關閉道路，以清除泥沙。

而在Sierra山區則有大量降雪，給交通帶來危險。

經常和大雨一塊出現的情況就是電力中斷，週三中午高峰，全灣區有超過兩千戶人家停電。

而在舊金山國際機場，有多達一成的航班延誤，也有超過80個航班要取消。

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