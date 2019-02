風暴致灣區多地發生淹水、泥石流及輸水管破裂（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區週二晚開始下大雨,導致許多地方發生淹水、泥石流,以及輸水管破裂。

東灣Castro Valley,Crawford Place和Somerset Avenue的這個路口,週三早上出現戲劇性的畫面。

附近居民表示,路口有水從路面浮出,把路口變成泥池,不久後,一輛休旅車開過時就陷入坑洞中,消防人員到達現場後,協助女車主離開。

大坑洞是地底下的輸水管破裂造成,而泥池中的泥水也流到附近居民的家中,附近的居民也一度斷水。

北灣Rohnert Park公路在Stony Point路的路段,因為嚴重積水而關閉,一位堅持要開車的女車主因此困在深水中。

在舊金山Embarcadero一帶也正好遇上高潮,而導致海水淹到行人道上。

許多樹木也在強風勢下倒下,其中包括這顆位於東灣Walnut Creek的Homestead Avenue的大樹,中半島Foster City也有大樹連根拔起。

在南灣,Los Gatos的Hicks路,大約有6.5英里的路段被泥石流堵塞,當局必須關閉道路,以清除泥沙。

而在Sierra山區則有大量降雪,給交通帶來危險。

經常和大雨一塊出現的情況就是電力中斷,週三中午高峰,全灣區有超過兩千戶人家停電。

而在舊金山國際機場,有多達一成的航班延誤,也有超過80個航班要取消。

