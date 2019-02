【KTSF】

東灣Emeryville市週三晚有一輛汽車錯誤駛上路軌,一列美鐵(Amtrak)火車收掣不及撞上汽車,事故無人受傷。

當局是於晚上11時左右接報,事發現場位於Shellmound街夾67街。

警方稱,汽車內當時有兩人,他們跟著GPS的指示駕駛,但可能由於當時下雨兼能見度低,司機不慎駛上路軌。

不久,美鐵一列火車駛至,車上兩人及時走出車廂沒有受傷。

火車當時已慢駛,但衝力仍令汽車嚴重損毀。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。