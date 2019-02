【KTSF】

網購龍頭Amazon宣布放棄在紐約市興建新總部大樓,原因與興建總部計劃遭到紐約市多名政客的反對有關。

反對者不滿Amazon在紐約建總部,得以享有近30億元稅務優惠,這項計劃原本耗資25億元,預計會為紐約市帶來25,000個工作職位。

Amazon週四在一篇博客文中稱,該公司對作出這項決定感到失望,目前Amazon在紐約市僱有5,000名員工,未來將會繼續擴充。

Amazon花了一年時間,決定在紐約市興建西雅圖以外的另一個總部,Amazon稱現階段將不會找尋另一個地方興建總部,改為繼續擴充目前在維珍尼亞州Arlingon市和田納西州Nashville市的辦公園。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。