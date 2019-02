香港男童患罕見骨癌來美治病 慈善機構發起眾籌資助醫藥費（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

香港一個7歲的男童患了罕見的骨癌,她的媽媽為了給兒子一線生機,毅然離鄉別井,一個人帶兒子來美國治病,異鄉人在美國面對龐大的醫藥費,不知如何是好,這名母親現在透過本地的慈善機構發起眾籌,希望為兒子延續生存下去的機會。

李羿廷的媽媽陳美儀說:”我是作為媽媽的心態,總之有一個生存的機會,我就要給他,我不想放棄。”

7歲的李羿廷(Aidan)去年9月確診患上罕見的骨肉瘤,最初的症狀是左邊的膝蓋痛。

陳美儀說:”去年8月發現,起初的時候他跟我說撞倒床邊,左腳膝蓋有些痛。”

羿廷接受檢查之後,醫生發現癌腫瘤已經擴散。

陳美儀說:”醫生說他們看到的骨肉瘤通常在原位的,在同一個位置,又或者在附近才會有的,很少周圍都有。”

在威爾斯親王醫院接受過化療,以為羿廷的病有好轉,不料醫生告訴他們化療無效。

陳美儀說:”醫生說如果做,他說再做兩次化療,如果效果不太理想就會終止治療,醫生說到時會做舒緩的治療,當時眼見兒子狀態不差,我們作為父母都不想他去到舒緩治療這個方法去做。”

羿廷的爸爸是香港的消防員,媽媽陳美儀是家庭主婦,羿廷還有一個10歲的姐姐,父母為了給兒子一線生機,聯絡不少美國的醫院。

陳美儀說:”那段時間不眠不休,寄醫療報告來美國,看看有哪一家醫院肯收。”

結果專門治療癌症的德州休斯敦MD Anderson醫院接收了羿廷,陳美儀年底一個人帶羿廷到休斯敦醫病。

陳美儀說:”在這邊做完化療好了許多,雖然腫瘤仍然存在,可是很明顯縮小,疼痛程度減少,現在不痛了。”

雖然這裡的醫生和護士很好,又有教會的姊妹輪流照顧他們的飲食,可是,美國醫療費用的巨大,是陳美儀始料不及的。

三輪化療需要十多萬美金,沒有計算治療期間,羿廷試過發高燒進急症室和召喚救護車的費用,現在羿廷在等FDA是否批准一種新藥,醫生也考慮免疫治療。

陳美儀說:”起碼要住一個月醫院,預算8,000到一萬美元一天,因為我們不是這裡的居民,其實真的負擔不起,所以我們才需要幫助,沒有想過款項這麼大。”

灣區本地非牟利機構S.O.W.樂助會幫助羿廷的醫療費籌款,大家可上網http://sowfoundation.org,點擊捐款給Aidan李羿廷,查詢電話:(510) 256-5156。

