香港男童患罕見骨癌來美治病 慈善機構發起眾籌資助醫藥費（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

香港一個7歲的男童患了罕見的骨癌，她的媽媽為了給兒子一線生機，毅然離鄉別井，一個人帶兒子來美國治病，異鄉人在美國面對龐大的醫藥費，不知如何是好，這名母親現在透過本地的慈善機構發起眾籌，希望為兒子延續生存下去的機會。

李羿廷的媽媽陳美儀說：”我是作為媽媽的心態，總之有一個生存的機會，我就要給他，我不想放棄。”

7歲的李羿廷（Aidan）去年9月確診患上罕見的骨肉瘤，最初的症狀是左邊的膝蓋痛。

陳美儀說：”去年8月發現，起初的時候他跟我說撞倒床邊，左腳膝蓋有些痛。”

羿廷接受檢查之後，醫生發現癌腫瘤已經擴散。

陳美儀說：”醫生說他們看到的骨肉瘤通常在原位的，在同一個位置，又或者在附近才會有的，很少周圍都有。”

在威爾斯親王醫院接受過化療，以為羿廷的病有好轉，不料醫生告訴他們化療無效。

陳美儀說：”醫生說如果做，他說再做兩次化療，如果效果不太理想就會終止治療，醫生說到時會做舒緩的治療，當時眼見兒子狀態不差，我們作為父母都不想他去到舒緩治療這個方法去做。”

羿廷的爸爸是香港的消防員，媽媽陳美儀是家庭主婦，羿廷還有一個10歲的姐姐，父母為了給兒子一線生機，聯絡不少美國的醫院。

陳美儀說：”那段時間不眠不休，寄醫療報告來美國，看看有哪一家醫院肯收。”

結果專門治療癌症的德州休斯敦MD Anderson醫院接收了羿廷，陳美儀年底一個人帶羿廷到休斯敦醫病。

陳美儀說：”在這邊做完化療好了許多，雖然腫瘤仍然存在，可是很明顯縮小，疼痛程度減少，現在不痛了。”

雖然這裡的醫生和護士很好，又有教會的姊妹輪流照顧他們的飲食，可是，美國醫療費用的巨大，是陳美儀始料不及的。

三輪化療需要十多萬美金，沒有計算治療期間，羿廷試過發高燒進急症室和召喚救護車的費用，現在羿廷在等FDA是否批准一種新藥，醫生也考慮免疫治療。

陳美儀說：”起碼要住一個月醫院，預算8,000到一萬美元一天，因為我們不是這裡的居民，其實真的負擔不起，所以我們才需要幫助，沒有想過款項這麼大。”

灣區本地非牟利機構S.O.W.樂助會幫助羿廷的醫療費籌款，大家可上網http://sowfoundation.org，點擊捐款給Aidan李羿廷，查詢電話：(510) 256-5156。

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