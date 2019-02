美國消費物價指數保持平穩 沒出現通脹壓力

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,美國消費物價指數1月份保持平穩,反映出沒有通脹壓力。

反映通脹的關鍵指標消費物價CPI指數1月份保持平穩,反映出沒有通脹壓力,主要是多得油價下跌,令汽油售價徘徊在低水平,跡象顯示,通脹對經濟沒有造成威脅。

過去一年的”生活成本指數”回落到1.6%,是一年半以來升幅最少,而這個通脹下降是由去年夏天開始,但租金、成衣、醫療健保等項目就持續上漲,租金在過去一年上升3.4%,是4年來升幅最少。

有經濟專家預測,今年的通脹不會飆升到令聯儲局擔心,可能說服到聯儲局暫停加息。

也有分析指出,美國經濟仍然有增長,但就面對全球經濟減慢所帶來的更多阻力,以及美中貿易戰等因素,都令商業和投資者很難規劃長遠的未來。

