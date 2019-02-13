美國消費物價指數保持平穩 沒出現通脹壓力

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，美國消費物價指數1月份保持平穩，反映出沒有通脹壓力。

反映通脹的關鍵指標消費物價CPI指數1月份保持平穩，反映出沒有通脹壓力，主要是多得油價下跌，令汽油售價徘徊在低水平，跡象顯示，通脹對經濟沒有造成威脅。

過去一年的”生活成本指數”回落到1.6%，是一年半以來升幅最少，而這個通脹下降是由去年夏天開始，但租金、成衣、醫療健保等項目就持續上漲，租金在過去一年上升3.4%，是４年來升幅最少。

有經濟專家預測，今年的通脹不會飆升到令聯儲局擔心，可能說服到聯儲局暫停加息。

也有分析指出，美國經濟仍然有增長，但就面對全球經濟減慢所帶來的更多阻力，以及美中貿易戰等因素，都令商業和投資者很難規劃長遠的未來。

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