中美展開新一輪貿易磋商 習近平據報週五會見美國代表團

【i-CABLE】

中美官員週四在北京舉行新一輪貿易磋商,有份參與的美國財長姆欽認為現時會談進展良好,白宮發言人則表示,最終協議取決於兩國元首的會面。

正在北京的美國經貿代表團週四起一連兩天,將與中國副總理劉鶴展開新一輪貿易磋商。

姆欽回應記者提問時說,與中國會談至今進展良好。

《南華早報》報道,中國國家主席習近平週五將會見包括姆欽在內的美方代表團主要成員,中方本周後期將在北京宴請美方代表團,預料劉鶴屆時將會出席。

《華爾街日報》報道,中美代表本周的磋商重點,是制定一份貿易協議的總體框架,以便兩國元首於可能舉行的峰會上敲定最終協議,但雙方在中國強迫美國企業轉移技術,及中國被指採取保護主義政策等方面,仍然存在顯著分歧,預料或會留待兩國元首商討解決。

白宮發言人亦表示,總統特朗普正考慮不同方案,以應對原定3月1日的貿易談判期限,而最終的協議取決於特朗普及習近平的會面。特朗普早一日表示,如果雙方接近達成協議,可能稍為延後談判期限。

中國《環球時報》社評指,美國從領導人表態到市場反應,均展現對達成貿易協議感到樂觀,相信商人出身的特朗普懂得貿易的真諦是雙贏,認為中國要繼續保持平常心迎接新一輪磋商,亦相信雙方即使未能達成協議,談判進程不會就此中斷。

