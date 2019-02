國會原則上達邊境撥款協議 特朗普表明不滿意

【KTSF 張麗月報導】

雖然國會兩黨領袖原則上達成協議,試圖避免聯邦政府本星期再次停擺,但對於這個”邊境協議”,特朗普總統表明不滿意。

國會領袖原則上達成的兩黨邊境安全協議,當中包括建議撥款接近14億元在邊界起新的圍欄,而不是鋼筋水泥圍牆,全長只有55英里,遠低於特朗普的要求,甚至比12月份時所講的數目還低。

特朗普要求今年撥款57億元,興建鋼筋水泥的美墨邊界圍牆,他說他還要詳細研究這個協議,但驟眼看他覺得不滿意。

特朗普又說,他可以使用其他方法去興建圍牆,但總之不會再次令政府停擺。

他透露仍然考慮宣佈全國進入緊急狀態,以便繞過國會獲得撥款來興建圍牆,但此舉會立即引來法律訴訟。

兩黨這個邊境安全協議最快週三提交,民主黨人控制的眾議院討論表決後轉到共和黨掌控的參議院審議。

參議院共和黨領袖麥康尼曾經致電給特朗普,促請他接納這個協議,如果特朗普反對協議的話,參議院也不排除會推翻總統的否決。

