大氣河風暴為北灣帶來3吋雨量 當局發水災警告

一股來自夏威夷的大氣河風暴,從週二傍晚開始吹襲灣區,截至週三中午,北灣部分地區的雨量最多已超過3英吋,當局已發佈水災及大風警告。

國家氣象局表示,大氣河風暴如同一條寬大的河流,在上空帶來的水份平均可綿延至250到375英里的範圍,預計此次的大氣河風暴強度屬於中到強。

截至週三中午,北灣雨勢最大,其中Venado地區雨量已超過5英吋,Santa Rosa 2.99英吋,舊金山和東灣奧克蘭市都超過1英吋。

當局週三早上已對北灣部分地區,尤其是Sonoma縣發佈水災警告,一直到週三晚10點前有效。

而沿岸地區因為大風大雨會導致漲潮,因此週四早上4點至8點有水災警告,預計Napa河及Russian河水位,分別於週四及週五兩天明顯上升,最多可達6英呎,將威脅低漥地區的商戶及民居,許多道路會關閉,包括116號公路部分路段。

當局特別提醒駕駛人士遇到有水災的路段,一定要繞道而行,以免車子被水淹。

另外,這股風暴也帶來大風,北灣St. Helena山陣風最高時速接近75英哩,東灣Mt. Diablo地區的陣風時速也超過60英哩。

當局對1,000英呎以上的山區及海岸地區發佈大風警告,有效期至週四上午10點。

