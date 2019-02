舊金山總醫院搬遷和擴建 望治療更多病人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山總醫院搬遷和擴建成人緊急護理中心(Urgent Care Center),有望可集中治療更多病人。

舊金山總醫院的成人緊急護理中心,過去20幾年一直位於80號古舊大樓,現在搬去1001號Potrero Avenue的5號大樓一樓E室,院方相信可集中治療更多病人。

醫務主管Ron Labuguen說:”新診所將有更多病房,位處園區中央,更就近提供病人所需的服務,亦希望新地點因位處中央,病人將更容易找到。”

舊金山市長布里德說:”我好感激選民在2016年通過的公共健康及安全公債,才能資助到擴建這設施,這中心去年幫助了超過2萬名病人,同時為這幢大樓進行防震加固工程提供經費。”

不過院方提醒大家,緊急護理中心是為非急症病人而設,例如患傷風感冒和輕傷等,並非急症室,如遇上生命危險或重傷,請使用急症室。

Labuguen說:”緊急護理中心最重要是幫助一些需要即時護理的病人,但病情又未去到急症室般嚴重。”

新中心將會在2月21日,即是下星期四於新地點啟用。

