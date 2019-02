【KTSF 江良慧報導】

南灣聖荷西一間疑似華裔開業的便利商店遭到歹徒持槍搶劫,警方公布當時畫面,呼籲民眾協助追緝歹徒。

事發於1月25日晚間10點13分,位於聖荷西市E Julian St. 1250號路段一間疑似由華裔經營的超市遭兩名歹徒搶劫,其中一人持有半自動左輪手槍,兩人向當時值店員要錢,又要了兩瓶酒,然後才逃離現場。

警方表示,兩名歹徒都是墨西哥裔,年齡介乎18至25歲,持槍的人穿著The North Face黑色防風外套,體重介於180至200磅,另一人則是有鬍子,帶紅色帽子,約140至160磅。

警方呼籲有線索的民眾致電(408) 177-4166,也可以撥打匿名報案電話(408) 947-7867。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。