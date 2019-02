【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf聯同網的公司Lyft,以及一些非牟利機構合作,幫助低收入居民向他們提供交通優惠。

Lyft捐贈100萬元給鼓勵步行社區的TransForm機構,聯同其他非牟利組織,實施各項資助低收入居民交通優惠的計劃。

市長Schaaf說:”這是向東屋崙送大禮,幫助該區修補過去幾十年一直被忽視的問題。”

其中一項計劃是為低收入居民提供免費Lyft網的接載服務,合資格的居民也享有折扣AC Transit巴士票,以及每月5元的共享單車和滑板車優惠。

另外也計劃提供一個免費單車租借服務,以及在東奧克蘭建立更多共享單車站等。

