【i-CABLE】

尼日利亞總統選舉週三一個造勢大會發生人踩人,最少14死。

現場留下大量雜物,事發在南部哈科特港一間體育館,尋求連任的總統布哈里舉行造勢大會。

大批民眾在活動結束後爭相離開,但發現出口閘門被鎖上,引起恐慌,觸發人踩人。

