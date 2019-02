全美華埠小姐競選週六舉行 才藝表演比往年多元化（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

選美屆一年一度盛事,全美華埠小姐競選2019將於本週六舉行,今年的比賽有什麼特別之處呢?

全美華埠小姐競選今年去到第62屆,由12位來自全美各地的佳麗競逐,7位來自外州,包括紐約、德州及夏威夷等,5位來自舊金山,而主題是”我的美夢成真”。

全美華埠小姐競選舞台總監趙汝安說:”其實夢想是每個人都有,我們想以這個主題帶出,希望佳麗能夠以她們年輕一代告訴我們,她們對這個世界,對我們這個國家或者社區,未來的夢想是什麼。”

趙汝安表示,大會今年特別邀請了香港知名歌星雷安娜擔任表演嘉賓。

另外,今年佳麗的才藝表演比往年更多元化,除了唱歌跳舞外,亦有武術及講故事等,相信競爭會非常激烈。

候選佳麗林可悅(Angela Lam)說:”大家好,我的名字是林可悅,來自香港,我希望在今次比賽中可以展示出中國女性溫柔的一面。”

林可悅在香港出生,11歲時移民美國,她代表紐約參賽,林可悅表示,比賽當日她表演芭蕾舞,主題是醜小鴨與天鵝湖。

林可悅說:”我小時候是胖妹,我之前差不多130磅,我慢慢去做運動,飲食方面改變自己,現在瘦了,我希望可以跟全世界講,就算你是醜小鴨,你都有一天可以變天鵝。”

在舊金山土生土長的許令沂(Flora Hui)只有18歲,是今次最年輕的佳麗。

許令沂說:”這是一個很好的機會,讓我認識其他佳麗,由不同地方過來的佳麗會學到很多東西,例如是怎樣說話。”

全美華埠小姐競選將於本週六晚上7時半在舊金山藝術宮舉行,所有門票在網上發售。

獲獎的佳麗除了肩負起宣揚中華文化的重任外,還會代表華人社區,參加兩星期後舉行的農曆新年花車大巡遊。

