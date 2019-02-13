全美華埠小姐競選週六舉行 才藝表演比往年多元化（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

選美屆一年一度盛事，全美華埠小姐競選2019將於本週六舉行，今年的比賽有什麼特別之處呢？

全美華埠小姐競選今年去到第62屆，由12位來自全美各地的佳麗競逐，7位來自外州，包括紐約、德州及夏威夷等，5位來自舊金山，而主題是”我的美夢成真”。

全美華埠小姐競選舞台總監趙汝安說：”其實夢想是每個人都有，我們想以這個主題帶出，希望佳麗能夠以她們年輕一代告訴我們，她們對這個世界，對我們這個國家或者社區，未來的夢想是什麼。”

趙汝安表示，大會今年特別邀請了香港知名歌星雷安娜擔任表演嘉賓。

另外，今年佳麗的才藝表演比往年更多元化，除了唱歌跳舞外，亦有武術及講故事等，相信競爭會非常激烈。

候選佳麗林可悅（Angela Lam）說：”大家好，我的名字是林可悅，來自香港，我希望在今次比賽中可以展示出中國女性溫柔的一面。”

林可悅在香港出生，11歲時移民美國，她代表紐約參賽，林可悅表示，比賽當日她表演芭蕾舞，主題是醜小鴨與天鵝湖。

林可悅說：”我小時候是胖妹，我之前差不多130磅，我慢慢去做運動，飲食方面改變自己，現在瘦了，我希望可以跟全世界講，就算你是醜小鴨，你都有一天可以變天鵝。”

在舊金山土生土長的許令沂（Flora Hui）只有18歲，是今次最年輕的佳麗。

許令沂說：”這是一個很好的機會，讓我認識其他佳麗，由不同地方過來的佳麗會學到很多東西，例如是怎樣說話。”

全美華埠小姐競選將於本週六晚上7時半在舊金山藝術宮舉行，所有門票在網上發售。

獲獎的佳麗除了肩負起宣揚中華文化的重任外，還會代表華人社區，參加兩星期後舉行的農曆新年花車大巡遊。

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