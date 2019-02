【KTSF】

情人節快到,馬里蘭州有位亞裔媽媽似乎相當心急,在一間大學到處問人是否想和她的兒子約會。

馬里蘭州Towson大學校園警方近日接獲多人投訴,指有一名年約50歲的亞裔女子,在校園內攔住她們,拿出手機展示其兒子的相片,問人是否願意和她的兒子約會。

雖然大部分人都認為,該女子不會對他人造成傷害,不過都認為,為了兒子,應該停止這樣的行為。

校園警方就呼籲,任何人如遇到相片中女子要和他們聯繫。

校警也表示,不會對亞裔媽媽提出犯罪指控,但要告知她停止這類騷擾行為。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。