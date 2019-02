火星探測車機遇號失聯8個月 任務正式結束

【KTSF】

美國太空總署在火星上運行最長久的探測器機遇號與地球失去聯絡8個月,太空總署週三宣布,機遇號正式終止運作,結束長達15年的火星任務。

機遇號去年5月遭遇嚴重沙塵暴,太陽能板被沙塵遮蓋,在6月10日後和地球失去聯絡。

太空總署多次聯絡都不成功,在週二最後一次聯絡機遇號,但始終沒有回應,所以宣布正式終止任務。

體積外形似高爾夫球車的機遇號,2004年和另一輛探測車勇氣號一起登陸火星,原先估計只可以運作3個月,結果超乎預期,創下在火星上最長行走紀錄,達28英里,比馬拉松賽道更長。

機遇號和在2010年失效的勇氣號在任務期間,首次證實火星曾存在液態水,意味火星上可能會有生物。

