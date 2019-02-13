搵屋住專題：Fremont可負擔Townhouse出售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Fremont市少見地有一個可負擔Townhouse出售，售價約為40萬元。

單位所屬的公寓社區在84號公路附近，Paseo Padre Parkway和Ardenwood大道交界，開車7分鐘就到華人超市。

這個單位三睡房，3.5浴室，面積有1,387平方英呎，售價401,803元，HOA每月231元，還有兩個車位的車庫。

申請人必須在過去三年內沒有擁有過房產，並目前在Fremont居住或工作，又或者之前在Fremont居住。

年收入條件方面，申請人家庭必須有三人或以上，三人家庭年收入不得多於103,350元，四人家庭和五人家庭最高年收入分別為114,850元和124,050元。

申請人也需要獲得市府批准的貸款機構批出的貸款預審批。

單位會在2月16日星期六下午2點到4點半開放參觀，申請截止日期為2月22日星期五中午12點。

申請詳情，請點擊：https://fremont.gov/1635/Below-Market-Price-BMP-Homes，或https://fremont.gov/DocumentCenter/View/40369/MLS-34114-Spezia

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