Foster City兩繁忙路口下班時段禁左轉及掉頭

【KTSF 郭柟報導】

從週一開始,中半島Foster City有兩個主要路口在放工繁忙時間,禁止車輛左轉和U-Turn。

從週一開始,每逢週一到週五下午4點至7點,駕駛人士沿著Hillsdale Blvd,不准在Edgewater Blvd和Shell Blvd兩個路口左轉或者U-Turn,為期三個月。

每逢下班高峰期,101號和92號公路交界都非常堵塞,很多駕駛人士為了避開該路口,繞道進入Foster City市內道路。

不少導航程式都教人從101號公路Hillsdale Blvd出口,出Foster City走城市道路,再上回92號公路。

市府表示,這種情況會導致市內交通大塞車,影響居民。

去年市府工程師報告指,自2015起,市內下午5點至6點交通堵塞時間增加了三成。

市府如果發現在試行計劃期間有安全隱患,會考慮提早停止。

