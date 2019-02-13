Foster City兩繁忙路口下班時段禁左轉及掉頭

【KTSF 郭柟報導】

從週一開始，中半島Foster City有兩個主要路口在放工繁忙時間，禁止車輛左轉和U-Turn。

從週一開始，每逢週一到週五下午4點至7點，駕駛人士沿著Hillsdale Blvd，不准在Edgewater Blvd和Shell Blvd兩個路口左轉或者U-Turn，為期三個月。

每逢下班高峰期，101號和92號公路交界都非常堵塞，很多駕駛人士為了避開該路口，繞道進入Foster City市內道路。

不少導航程式都教人從101號公路Hillsdale Blvd出口，出Foster City走城市道路，再上回92號公路。

市府表示，這種情況會導致市內交通大塞車，影響居民。

去年市府工程師報告指，自2015起，市內下午5點至6點交通堵塞時間增加了三成。

市府如果發現在試行計劃期間有安全隱患，會考慮提早停止。

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