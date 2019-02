網上盛傳的”茶杯豬”是否真的不會長大（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

本週帶大家看過寵物豬,成年的家豬體重可能接近兩百磅,不夠小巧可愛,而現在網上盛傳的一種小豬,據稱身型只有茶杯大小,俗稱”茶杯豬”(Teacup Pig),這些豬又是否真的不會長大?

住在東灣奧克蘭市(屋崙)的Jamie Kind,自小就想養一隻寵物豬,幾年前她和丈夫在一個養豬場的網站上,看到了小豬Heidi的照片。

Kind說:”待售的小豬很多,但我們喜歡她,因為她肥嘟嘟圓鼓鼓的,她很小,大約十週大,體重差不多是5磅。”

夫婦倆於是領養她回家,養Heidi的Breeder飼養員聲稱,她到了3至5歲的成熟年齡後,體重會保持在70磅左右,但她在6個月大時,就已經達到這個體重。

Kind說:”飼養員曾建議餵食Heidi的份量,我們也有遵從指示去做,但無論我們給她多少食物,或者多少零食,她還是一直在長。”

夫婦倆曾經不知所措。

Kind說:”我們當時覺得收養小豬是個錯誤,我們沒有事先做好功課。”

現在3歲的Heidi,體重在150磅至200磅之間,依然是夫婦倆的寶貝。

但這個體重與身型,對很多一開始想養小豬的人來說無法接受,有人基於這個原因,選擇棄養自己的寵物豬,當中很多人會向東灣Pleasant Hill的加州大肚豬協會(California Potbellied Pig Association)求助,這個非牟利組織協助被棄養的寵物豬尋找新主人。

管理組織的Marcie與Chris Christensen夫婦,過去20多年幫助安置過超過一千隻。

CPPA主席Marcie Christensen說:”我們不時會處理那些年邁的豬、成熟的豬、成年的豬,人們用不同藉口來捨棄的肥胖的豬。”

Marcie表示,部分飼養員傾向訛稱豬隻身型小來販賣豬隻,這種虛假宣傳,在90年代就已經出現,當年夫婦倆買他們的第一隻寵物豬時就曾經被騙,令他們想不到的是,這種騙局如今仍然存在。

有飼養員甚至聲稱販賣一種體型只有茶杯那麼大的豬,並宣傳說這種豬永遠都不會長大。