北灣兩市有歹徒連環打爛60輛汽車車窗

週二凌晨時分,在北灣的Benicia和American Canyon的幾個社區,合共有約60輛汽車被人打爛車窗。

Benicia警方週二凌晨2點接報,在W M街300號路段,一輛汽車的車窗被人打爛。

警方到場後發現,該區幾個街區有36輛汽車的車窗被人打爛,但只有少量物品被拿走,很多物品都被人棄置在街上。

有受害人的錢包在車上,但都沒有被偷走,警方指絕大部分都是純粹被人打爛車窗。

然後不遠的American Canyon也發生了一連串汽車被破壞事件,該市警方也發現,有接近25輛車被人破壞。

警方表示,目前仍然過早將兩地的事件聯繫起來。

American Canyon有居民的閉路電視拍到,疑犯車輛在現場慢駛,和疑犯在街上打爛車窗的片段。

警方呼籲民眾提供線索,並再次呼籲民眾切勿留下貴重物品在車內。

