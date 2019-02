大氣河風暴吹襲灣區 南灣有道路發生山泥傾瀉

【KTSF】

大氣河風暴現時正吹襲灣區,國家氣象局預測,週三早上雨勢最大,對早上的交通造成嚴重影響,由於早前灣區迎來一波又一波的降雨,預計多條道路將會出現水浸,氣象局發出水浸警示,由週三早上生效至週四早上10點。

早上大雨過後,雨勢會稍微轉弱,但灣區一整日將會有雨,同時大氣河風暴帶來時速高達每小時60英里的陣風。

沿海地區和山區的強風警告由現時生效到週四早上10點,大風會導致樹木和電線桿倒塌,增加停電的機會。

由於大雨的關係,預計週三的道路情況會惡劣,大家駕駛時記得要打醒十二分精神。

另外,受天雨影響,舊金山國際機場有78個航班取消,75個航班延誤,搭飛機的旅客請注意。

強勁的大氣河風暴,也導致南灣有道路發生山泥傾瀉,需要封閉。

發生山泥傾瀉的位置是Los Gatos的Hicks路,週二當局派出鏟泥車清理現場,但在風暴期間道路需要封閉。

聖荷西州立大學的環境學專家指,由於最近風暴接連吹襲,雨水令泥土變得非常濕潤鬆軟,引發山泥傾瀉,但目前很難預測,是否會發生類似2017年17號公路上發生的大型山泥傾瀉,但即使停雨,仍然會有可能發生小型的山泥傾瀉。

上月的風暴導致Los Gatos的溪流水位上升,有民居差點被水淹沒,因此今次大氣河風暴之前就已經做好準備,清理水渠、並將沙包放在門前。

有居民提醒附近居民清理下水道、砍斷樹枝,並檢查附近的小溪有無雜物堵塞下水道。

另外,兩年前的大氣河風暴為東灣Martinez市内帶來十年來首次的嚴重水浸,大氣河風暴來襲前,Contra Costa縣嚴陣以待,週二就開始採取預防水浸的措拖,清理水道前的雜物,多間商店門前亦滿堆滿沙包。

