大氣河風暴吹襲灣區 南灣有道路發生山泥傾瀉

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大氣河風暴現時正吹襲灣區，國家氣象局預測，週三早上雨勢最大，對早上的交通造成嚴重影響，由於早前灣區迎來一波又一波的降雨，預計多條道路將會出現水浸，氣象局發出水浸警示，由週三早上生效至週四早上10點。

早上大雨過後，雨勢會稍微轉弱，但灣區一整日將會有雨，同時大氣河風暴帶來時速高達每小時60英里的陣風。

沿海地區和山區的強風警告由現時生效到週四早上10點，大風會導致樹木和電線桿倒塌，增加停電的機會。

由於大雨的關係，預計週三的道路情況會惡劣，大家駕駛時記得要打醒十二分精神。

另外，受天雨影響，舊金山國際機場有78個航班取消，75個航班延誤，搭飛機的旅客請注意。

強勁的大氣河風暴，也導致南灣有道路發生山泥傾瀉，需要封閉。

發生山泥傾瀉的位置是Los Gatos的Hicks路，週二當局派出鏟泥車清理現場，但在風暴期間道路需要封閉。

聖荷西州立大學的環境學專家指，由於最近風暴接連吹襲，雨水令泥土變得非常濕潤鬆軟，引發山泥傾瀉，但目前很難預測，是否會發生類似2017年17號公路上發生的大型山泥傾瀉，但即使停雨，仍然會有可能發生小型的山泥傾瀉。

上月的風暴導致Los Gatos的溪流水位上升，有民居差點被水淹沒，因此今次大氣河風暴之前就已經做好準備，清理水渠、並將沙包放在門前。

有居民提醒附近居民清理下水道、砍斷樹枝，並檢查附近的小溪有無雜物堵塞下水道。

另外，兩年前的大氣河風暴為東灣Martinez市内帶來十年來首次的嚴重水浸，大氣河風暴來襲前，Contra Costa縣嚴陣以待，週二就開始採取預防水浸的措拖，清理水道前的雜物，多間商店門前亦滿堆滿沙包。

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