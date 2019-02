影評：特效突出但平淡的《戰鬥天使 Alita》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

靈感取自日本漫畫《銃夢》的好萊塢巨作,下週在灣區戲院開映。今天搶先為大家點評《Alita: Battle Angel》。

2563年烏托邦美國的一個城市,上空盤旋著遙不可及的漂浮城市。一位機器人醫生Daisuke Ido,在垃圾場找到一個機器人的頭,帶回後給這機器人安裝肢體部位而塑造了Alita。Alita 在甦醒後對本身的過去毫無記憶,之後也跟著Daisuke Ido 當賞金獵人。過程中,也認識Hugo 。Hugo 給Alita 介紹了一種溜滑輪的競爭遊戲,兩人開始有默契。但是好景不長,Alita 逐漸對自己的過去有片刻回憶,加劇她的困惑。有犯罪組織被Alita 的潛力威脅,開始追殺她。而Hugo 也不是自己夢想中的伴侶,Alita 能否在真實的現實中認清自己?

Alita 的劇本出自著名好萊塢導演James Cameron 手中,改編自著名日本漫畫。Cameron因為要拍多四集的《Avatar》電影,而轉交給拍慣另類動作片的 Robert Rodriguez。而同Cameron 過去的作品相比,這部電影好萊塢味濃烈,帶有不少一般電玩的暴力鏡頭。劇情、對白、甚至是人物的思維和動作,都在一般觀眾的想像之內。劇情也沒有出現強烈的轉折,比較突出的是Alita 這個由真人演出。但經由特效塑造出來的人物,和其他演員的互動都顯示自然。縱然特效創造出來的角度把觀眾帶進未來,真正原創的新意還是少了。

《戰鬥天使 Alita》感覺和好萊塢動作片一般。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影網頁:https://www.foxmovies.com/movies/alita-battle-angel

