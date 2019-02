【KTSF】

還有6天就完成署任做聯邦司法部長的Matthew Whitaker,在國會眾議院作證時聲稱,在通俄案調查中,他保持中立,不受外界干預。

Whitaker週五在眾議院司法委員會接受監察作證時,受到民主黨人猛烈質詢,長達6小時。

他重申,在他的監察下,並無干預特別檢察官穆勒的通俄案調查,他也無跟特朗普總統討論通俄案調查,又或者拒絕撥款給這個調查。

有議員問Whitaker,究竟通俄案調查是否對特朗普是一種政治迫害,他就以這個調查仍然進行中而拒絕回答,認為不適宜討論。

他又認為,獨立檢察官穆勒是誠實的人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。