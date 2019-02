曾與中國科學家賀建奎有互動 史丹福大學3教授遭調查（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

曾經留學美國的中國科學家賀建奎,去年11月因宣佈全球首例透過基因編輯的嬰兒誕生,而遭到輿論強烈抨擊,曾與賀建奎有過互動的幾名史丹福大學教授,現在也遭到校方調查。

3名遭到校方調查的,分別是賀建奎在史丹福大學做博士後研究期間的導師Stephen Quake、生物科學家William Hurlbut博士,以及遺傳學專家Matthew Porteus博士,他們3人去年都有跟賀建奎保持聯繫。

其中Hurlbut及Porteus教授已表示,他們都不同意且不主張賀建奎進行基因編輯嬰兒實驗,Quake則回應稱,他只是與賀建奎就該議題有廣泛討論。

賀建奎完成博士後研究回到中國,受聘於深圳中國南方科技大學,並開始做基因編輯嬰兒實驗。

項目公開後,大多數科學家都極力反對,表示有違道德倫理,而且可能影響後代,事件也讓賀建奎在美就讀的德州休斯敦萊斯大學,對他的前任導師Michael Deem展開調查。

而史丹福大學目前並沒有就相關調查透露更多信息,3名被調查的教授也沒有就此作出回應。

上個月,中國南方科技大學已解除與賀建奎的合約關係,並終止他在校內的一切活動。

調查人員稱,賀建奎此舉都是為追求個人名利,當局會依法處理。

