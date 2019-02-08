曾與中國科學家賀建奎有互動 史丹福大學3教授遭調查（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

曾經留學美國的中國科學家賀建奎，去年11月因宣佈全球首例透過基因編輯的嬰兒誕生，而遭到輿論強烈抨擊，曾與賀建奎有過互動的幾名史丹福大學教授，現在也遭到校方調查。

3名遭到校方調查的，分別是賀建奎在史丹福大學做博士後研究期間的導師Stephen Quake、生物科學家William Hurlbut博士，以及遺傳學專家Matthew Porteus博士，他們3人去年都有跟賀建奎保持聯繫。

其中Hurlbut及Porteus教授已表示，他們都不同意且不主張賀建奎進行基因編輯嬰兒實驗，Quake則回應稱，他只是與賀建奎就該議題有廣泛討論。

賀建奎完成博士後研究回到中國，受聘於深圳中國南方科技大學，並開始做基因編輯嬰兒實驗。

項目公開後，大多數科學家都極力反對，表示有違道德倫理，而且可能影響後代，事件也讓賀建奎在美就讀的德州休斯敦萊斯大學，對他的前任導師Michael Deem展開調查。

而史丹福大學目前並沒有就相關調查透露更多信息，3名被調查的教授也沒有就此作出回應。

上個月，中國南方科技大學已解除與賀建奎的合約關係，並終止他在校內的一切活動。

調查人員稱，賀建奎此舉都是為追求個人名利，當局會依法處理。

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