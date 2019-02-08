舊金山天然氣管道爆炸案 國家安全運輸局介入調查

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山列治文區週三發生天然氣管道爆炸，國家安全運輸局（NTSB）的一組8人調查團已經抵達舊金山，研究這起事件。

國家運輸安全局週五下午透露，有聯邦調查局（FBI）人員協助收集證據。

國家運輸安全局成員Jennifer Homendy說：”我們收集到一段3到4英尺的天然氣管，將送回我們化驗室做進一步評估。”

NTSB調查人員也將到訪太平洋煤電公司（PG&E）的天然氣管控制中心，並開始面談和事件有關的PG&E人員，和懷疑挖穿天然氣管道而引發爆炸外判商MasTec的工程人員。

NTSB調查人員表示，他們有職權調查航空、航海和天然氣管等事件，特別是有人命傷亡或環境破壞等，這次介入調查，是因為爆炸造成顯著的破壞。

針對PG&E花了兩個多小時才得以關閉天然氣管閘門，NTSB人員表示，將研究PG&E在事發前後的行動，並探討PG&E是否有遵從過去的建議辦事。

NTSB人員預料，將在舊金山逗留7到10天，之後他們的報告也會針對安全問題提出相關建議。

與此同時，PG&E也表示，挖掘工程開始之前，公司在1月28日在事發地點劃出天然氣管所在之處，並有圖片證明。

另外，也有民眾在GoFundMe網上籌款，目的是幫助受事件影響穗香小館工作人員，目標是一萬元，網址：http://www.gofundme.com/hong-kong-lounge-2

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