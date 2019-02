舊金山天然氣管道爆炸案 國家安全運輸局介入調查

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山列治文區週三發生天然氣管道爆炸,國家安全運輸局(NTSB)的一組8人調查團已經抵達舊金山,研究這起事件。

國家運輸安全局週五下午透露,有聯邦調查局(FBI)人員協助收集證據。

國家運輸安全局成員Jennifer Homendy說:”我們收集到一段3到4英尺的天然氣管,將送回我們化驗室做進一步評估。”

NTSB調查人員也將到訪太平洋煤電公司(PG&E)的天然氣管控制中心,並開始面談和事件有關的PG&E人員,和懷疑挖穿天然氣管道而引發爆炸外判商MasTec的工程人員。

NTSB調查人員表示,他們有職權調查航空、航海和天然氣管等事件,特別是有人命傷亡或環境破壞等,這次介入調查,是因為爆炸造成顯著的破壞。

針對PG&E花了兩個多小時才得以關閉天然氣管閘門,NTSB人員表示,將研究PG&E在事發前後的行動,並探討PG&E是否有遵從過去的建議辦事。

NTSB人員預料,將在舊金山逗留7到10天,之後他們的報告也會針對安全問題提出相關建議。

與此同時,PG&E也表示,挖掘工程開始之前,公司在1月28日在事發地點劃出天然氣管所在之處,並有圖片證明。

另外,也有民眾在GoFundMe網上籌款,目的是幫助受事件影響穗香小館工作人員,目標是一萬元,網址:http://www.gofundme.com/hong-kong-lounge-2

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。