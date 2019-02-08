穗香小館附近爆炸現場仍未解封 華裔租客痛失家園（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山列治文區酒樓穗香小館門前，週三發生天然氣管道爆炸後，現場至今仍未解封，國家運輸安全委員會宣布介入調查事件，有住在穗香小館樓上的華裔租客表示，住了30年的家幾小時內就全部焚毀。

發生爆炸旁邊的大廈，二樓損毀嚴重，3小時就燒通頂，街上留下一個大洞。

劉先生住在穗香小館樓上的單位，剛剛位處街角，面向爆炸地點，事發時，他到街上買東西，而他的媳婦當時坐在畫面中被燒黑的地方。

劉先生說：”問題是我媳婦差點沒有命，她當時坐在廳裡，就是街角上面爆炸那裏，整個人衝下來，整個人個心都飛走了，面都青了，走到街頭，坐了半小時才平復。”

劉先生住在這裡已經有30年 亦在這裡建立了自己的家庭，不過現在什麼都沒有了。

劉先生說：”沒有了，你想，你做工幾十年，你的家住了幾十年，你當然買很多東西，全部都燒光了。”

他與家人暫住在親友的家中，正等候市府的協助。

事發一日後，太平洋煤電公司（PG&E）指，附近一帶的電力已經恢復，受損的天然氣管道雖然已經修理好，但仍未恢復供氣，有約300人受到影響。

PG&E表示，在恢復供應前，要清走管道內所有積水、灰燼及空氣，而工人亦需要去到受影響的家庭，逐家逐戶檢查好，才會重新供應天然氣，請居民耐心等候。

樓宇檢查局週四早上亦派人檢查過受損大廈的結構，修訂受影響的大廈只有4座，而非5座。

穗香小館所在的大廈已經被貼上紅色告示，即是代表不安全、不宜居住，所有人不可以靠近，而旁邊一座藍色大廈，因為受水及濃煙的破壞，亦被貼上黃色告示，樓下一個商戶，樓上4個單位9個住戶，暫時亦失去家園，他們唯一可以是入內收拾自己的行李。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）說：”凡是受火警影響的樓宇，我們亦會加快審批程序，好像是Ocean大道，或者是Mission任何受火警影響的，我們會盡快幫他們做，希望住戶可以盡快回去住，商戶可以重新做生意。”

李先生（Warren Li）是藍色這座大廈的業主，有工人正幫助他保護大廈，防止週五下雨進一步破壞大廈，他感謝消防員拯救了他的物業，但相信要等至少幾天，住客才能回家。

李先生說：”其中一個單位，有被煙燻及火燒的痕跡，但感謝消防局將大廈損毀減到最低，我們感恩無人受傷，當時可能有人行經這條繁忙的街道，無人傷亡，簡直是奇蹟。”

自稱是穗香小館的經理亦趕來了解最新的情況，不過他婉拒訪問。

爆炸發生在週三下午1時08分，在Geary大道夾Parker大街，酒樓穗香小館門前，事發時張先生在酒樓內。

張先生說：”昨天我們是坐在裡面吃飯，聽到一聲巨響，然後火光就爆發了，我們就從後門安全門出去，我車子在這邊停了一個晚上，我們坐在最後面靠廚房的位置，從廚房後面走，前面不能出來了，虧好他們有兩個門，沒有門的話就走不了。”

他週四才能夠回來取車。

舊金山市長布里德宣布，受今次爆炸影響的小商業，可以申請市府的小商業災難援助基金，每戶最多可獲一萬元援助，查詢電話：(415)554-6969。

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