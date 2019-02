穗香小館附近爆炸現場仍未解封 華裔租客痛失家園（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山列治文區酒樓穗香小館門前,週三發生天然氣管道爆炸後,現場至今仍未解封,國家運輸安全委員會宣布介入調查事件,有住在穗香小館樓上的華裔租客表示,住了30年的家幾小時內就全部焚毀。

發生爆炸旁邊的大廈,二樓損毀嚴重,3小時就燒通頂,街上留下一個大洞。

劉先生住在穗香小館樓上的單位,剛剛位處街角,面向爆炸地點,事發時,他到街上買東西,而他的媳婦當時坐在畫面中被燒黑的地方。

劉先生說:”問題是我媳婦差點沒有命,她當時坐在廳裡,就是街角上面爆炸那裏,整個人衝下來,整個人個心都飛走了,面都青了,走到街頭,坐了半小時才平復。”

劉先生住在這裡已經有30年 亦在這裡建立了自己的家庭,不過現在什麼都沒有了。

劉先生說:”沒有了,你想,你做工幾十年,你的家住了幾十年,你當然買很多東西,全部都燒光了。”

他與家人暫住在親友的家中,正等候市府的協助。

事發一日後,太平洋煤電公司(PG&E)指,附近一帶的電力已經恢復,受損的天然氣管道雖然已經修理好,但仍未恢復供氣,有約300人受到影響。

PG&E表示,在恢復供應前,要清走管道內所有積水、灰燼及空氣,而工人亦需要去到受影響的家庭,逐家逐戶檢查好,才會重新供應天然氣,請居民耐心等候。

樓宇檢查局週四早上亦派人檢查過受損大廈的結構,修訂受影響的大廈只有4座,而非5座。

穗香小館所在的大廈已經被貼上紅色告示,即是代表不安全、不宜居住,所有人不可以靠近,而旁邊一座藍色大廈,因為受水及濃煙的破壞,亦被貼上黃色告示,樓下一個商戶,樓上4個單位9個住戶,暫時亦失去家園,他們唯一可以是入內收拾自己的行李。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)說:”凡是受火警影響的樓宇,我們亦會加快審批程序,好像是Ocean大道,或者是Mission任何受火警影響的,我們會盡快幫他們做,希望住戶可以盡快回去住,商戶可以重新做生意。”

李先生(Warren Li)是藍色這座大廈的業主,有工人正幫助他保護大廈,防止週五下雨進一步破壞大廈,他感謝消防員拯救了他的物業,但相信要等至少幾天,住客才能回家。

李先生說:”其中一個單位,有被煙燻及火燒的痕跡,但感謝消防局將大廈損毀減到最低,我們感恩無人受傷,當時可能有人行經這條繁忙的街道,無人傷亡,簡直是奇蹟。”

自稱是穗香小館的經理亦趕來了解最新的情況,不過他婉拒訪問。

爆炸發生在週三下午1時08分,在Geary大道夾Parker大街,酒樓穗香小館門前,事發時張先生在酒樓內。

張先生說:”昨天我們是坐在裡面吃飯,聽到一聲巨響,然後火光就爆發了,我們就從後門安全門出去,我車子在這邊停了一個晚上,我們坐在最後面靠廚房的位置,從廚房後面走,前面不能出來了,虧好他們有兩個門,沒有門的話就走不了。”

他週四才能夠回來取車。

舊金山市長布里德宣布,受今次爆炸影響的小商業,可以申請市府的小商業災難援助基金,每戶最多可獲一萬元援助,查詢電話:(415)554-6969。

