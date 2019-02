【KTSF】

本地5號台報導,懷疑在鋪設地底光纖電纜期間,挖穿一條天然氣管道引發爆炸的外判商,曾經在加州有3次違規記錄。

消防當局指,事發時電訊公司Verizon的外判商MasTec的工程人員,正在鋪設地底的光纖電纜,期間懷疑挖穿一條天然氣管道而引發爆炸。

MasTec發聲明,對受影響的人表達深切關注,並指公司正調查事件。

