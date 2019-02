【KTSF】

南灣聖荷西警方在週三拘捕了一名亞裔的跆拳道教練,他涉嫌從2013年開始,對兩名未成年少女進行猥褻及色情的行為。

32歲居住在聖荷西的疑犯Andrew Suh,經營位於Blossom Hill路1008號的一間跆拳道館,同時兼任館內的教練。

受害的兩名未成年少女均是Suh的學生,她們向警方報稱,Suh在2013年的5月至2014年5月間,曾不當地觸摸她們其中一人,另一名女生則在2017年9月至12月期間,有類似受害經歷。

Suh週三在跆拳道館被捕,他將面臨重罪指控。

任何人有案件的資料,請與警方聯絡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。