Richmond-San Rafael大橋有混凝土掉下 大橋緊急封閉後重開

【KTSF 鄭麗娜報導】

連接東灣和北灣的Richmond–San Rafael大橋上層,週四有大塊的混凝土脫落,跌到下層橋面,事件中沒有人受傷,當局一度關閉整條大橋檢驗,目前已全面重開,在大橋關閉期間,下班過橋的交通以至舊金山市中心的交通也大受影響。

加州公路巡警(CHP)表示,有駕駛人士在早上10點半左右致電911報警,說大橋有混凝土剝落,跌在他們車上,造成重大損毀。

當局隨即關閉大橋 ,已經在橋上的車要原路折返。

當局相信,是大橋上開車所造成的正常搖晃,導致混凝土剝落。

加州運輸部人員全天在現場檢驗剝落的混凝土塊,和檢查大橋結構是否安全,維修人員在上層加裝鐵板,阻止石塊掉落 。

該大橋建於1956年,交通局表示還不清楚引起混凝土掉落的原因 。

公路巡警當局要得到加州運輸部確認大橋安全,才全面重開大橋。

週四下午3點 ,大橋的來往交通一度各開放一條車道,到了4點,又有混凝土剝落,當局再次關閉大橋所有車道,到了晚上七點半,大橋交通才全面恢復。

在大橋關閉期間,位於大橋兩端的San Rafael 和Richmond都出現大塞車,37號公路也嚴重堵塞。

舊金山市內的交通也很糟糕,Muni關閉了纜車服務,市內的金融區堵車都堵成了停車場。

很多車被迫掉頭,離開大橋 ,有人因為被困太久,車子出現沒電等問題。

