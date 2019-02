PG&E提交山火安全計劃 望減低山火對用戶威脅（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對過去兩年,北加州兩場特大山火,太平洋煤電公司(PG&E)向加州公用事業委員會(CPUC)提交2019年山火安全計劃,目的是減低山火風險,並確保公眾安全。

PG&E剛剛提交的山火安全計劃,是以2018年的計劃為基礎,再擴充多項安全措施,以預防因極端氣候及山火引起對用戶的威脅。

新措施包括在PG&E的服務範圍內有高度火災威脅的地區,增設600個新的火災預警偵測攝影機;於2022年之前,在山火高危區增設1,300個新氣象站,並加強對電力基建的安檢工作;移除在電線附近垂墜,或有安全隱患的樹枝;在山火季節及山火高危區,取消斷路器的自動復修功能,同時也為設備升級,包括採取遙控開關功能。

未來十年在山火高危區內,設立更強且更具韌性的電線桿,同時與更多處於火災威脅地區的社區合作,建立全新的彈性斷電區,以確保在公共安全斷電期間仍能提供中央電力資源,而該計劃的部分目標已在實施中。

PG&E指出,在其覆蓋的7萬平方英里服務範圍內,超過一半地區都屬於高度及中度火災威脅地區,而加州山火災難也逐年加劇。

2017和2018年在北加州發生的兩場特大山火,分別燒毀約8,000及19,000棟建築,造成多人死亡,打破加州山火災情紀錄。

由州及聯邦政府作出的評估也警告,極端氣候及高溫引發山火的機率只會愈來愈大,由於加州之前連續乾旱導致大量樹木枯死,乾旱乾燥天氣再加上強風很容易發生山火。

PG&E也將擴大現有的公共安全斷電計劃(PSPS),在必要時除了山火高危區的用戶會斷電,還有另外多達500萬用戶可能會停電,以此減低發生山火的機率。

