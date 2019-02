【KTSF】

KTSF 26台粵語新聞今年慶祝30週年,前主播兼總編斯美玲重臨舊地,接受老拍檔主播黃侯彬的訪問,一起話當年,本集她談到她的新聞理念,以及當初對本台製作的新聞節目有何要求 有何抱負。

