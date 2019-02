中谷華裔婦兩年前遭姦殺 警拘懷疑涉案青年

【KTSF】

2017年,在加州中谷Modesto市一名入住精神療養院的華裔婦人,在外出踱步時被人姦殺死亡,警方花了接近兩年時間調查,於週四拘捕一名懷疑涉案的18歲青年。

據當地報章Modesto Bee報導,18歲青年Seth Becknel已被警方拘捕,他涉嫌姦殺41歲華裔婦人Jenny Wu。

Wu據報曾居住在舊金山灣區,之後遷到Modesto Residential Living Center,一間為精神病人士而設的宿舍。

Wu平日會在街上低頭來回踱步,鄰居對她這個習慣都習以為常。

在案發當天,宿舍曾向警方報案指她失蹤,翌日,她的屍體在後巷被人發現,死因是窒息。

調查案件的探員憑著搜集到的DNA證據,最近從司法部刑事罪案數據庫中,找尋到吻合的DNA,據此拘捕疑犯Becknel。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。