Amazon行政總裁Jeff Bezos稱被小報勒索 威脅公開隱私照

全球首富Amazon公司行政總裁Jeff Bezos聲稱被小報The National Enquirer的出版公司勒索,Bezos指該公司要求他停止調查為什麼他個人的和情婦的隱私照片會被人公開。

事件起因是Bezos和他情婦之間的短訊和親密照片外洩給小報The National Enquirer,Bezos就此聘用保安公司調查。

Bezos表示,小報的母公司American Media Inc.(AMI)要求他停止調查,如果他拒絕,公司將把他和情婦的親密照片公諸於世。

Bezos也稱,AMI是基於政治因素要他停止調查,這是因為AMI和特朗普總統有過合作關係,也和沙特政府有關係。

而Bezos擁有的華盛頓郵報則大幅報導沙特謀殺記者卡舒吉的事。

Bezos表示,當然不想隱私照片被人公布,但他也拒絕受到政治勒索。

AMI公司目前還沒有對Bezos的指責作出回應。

