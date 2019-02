DMV又擺烏龍 有居民駕照到期仍未收到新駕照

【KTSF 黃恩光報導】

加州汽車管理局(DMV)最近又出現新的問題,有報導指出,DMV有一段時期太早寄出更新駕照的通知,反而令到部分提早申請的人士,收不到新的駕駛執照。

Sacramento Bee沙加緬度蜂報的報導指出,有居民透過郵寄或在網上申請更新駕駛執照,以及給了錢,可是到了駕照過期,都沒有收到新的駕照,也沒有得到DMV退款。

報導指原來DMV的系統只接受駕照過期前115天之內收到的付款。

但有加州居民在駕照過期之前120日到150日就收到DMV的通知,即是說,如果有收到通知之後太早申請更新駕照以及付款,DMV都沒有紀錄。

報導引述DMV的發言人表示,已經解決了這個技術上的問題,並強調,受影響的居民只是很少數,局限於去年11月到今年1月期間提出更新駕照的人士。

本台曾聯繫DMV,當局暫時沒有回應。

