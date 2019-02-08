DMV又擺烏龍 有居民駕照到期仍未收到新駕照

【KTSF 黃恩光報導】

加州汽車管理局（DMV）最近又出現新的問題，有報導指出，DMV有一段時期太早寄出更新駕照的通知，反而令到部分提早申請的人士，收不到新的駕駛執照。

Sacramento Bee沙加緬度蜂報的報導指出，有居民透過郵寄或在網上申請更新駕駛執照，以及給了錢，可是到了駕照過期，都沒有收到新的駕照，也沒有得到DMV退款。

報導指原來DMV的系統只接受駕照過期前115天之內收到的付款。

但有加州居民在駕照過期之前120日到150日就收到DMV的通知，即是說，如果有收到通知之後太早申請更新駕照以及付款，DMV都沒有紀錄。

報導引述DMV的發言人表示，已經解決了這個技術上的問題，並強調，受影響的居民只是很少數，局限於去年11月到今年1月期間提出更新駕照的人士。

本台曾聯繫DMV，當局暫時沒有回應。

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