再有中美洲大篷車隊圖入境美國 國會檢討強行分離非法入境者家庭政策

正當有另一批大篷車隊中美洲人士靠近美國邊境之際,國會眾議院個小組舉行聽證,檢討特朗普政府將非法入境家庭強行分離的政策。

又有接近2,000人通過德州Eagle Pass口岸入境美國,尋求美國庇護,但美國邊境口岸每天只可處理16至20人申請,當局說,情況已達飽和狀態。

德州州長已派遣大約500名州警察到邊境,國防部也調派250名軍方人員到該區。

邊境安全已成為特朗普與國會的爭拗點,下週五前必須談妥撥款方案,否則聯邦會再次局部停擺。

國會議員正審視特朗普政府邊境執法零容忍政策,拆散非法移民家庭的事情。

有不少政府官員都認為,有關的政策不人道。

聯邦健康及人類服務局局長Jonathan White說:”我不相信兒童與父母分離,對兒童有利。”

民主黨聯邦眾議員Dianna DeGette說:”很明顯,這些兒童的遭遇不應發生在美國。”

去年,有超過2,700名兒童在邊境被迫與家人分離,今年情況會更壞,可能有多幾千個家庭被迫分散。

