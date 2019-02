【KTSF】

南灣Campbell市週五有一名懷疑持械男子,反鎖在Denny’s餐廳內,警方已派出談判專家與該名男子接觸。

警方稱,事發於Bascom大街夾Arroyo Seco Drive的Denny’s餐廳,該名男子估計在早上7時45分左右開始,獨自反鎖在餐廳內。

警方已封鎖Campbell大街和Dry Creek路之間的Bascom大街,以確保公眾安全。

