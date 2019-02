【KTSF 萬若全報導】

根據一項最新的民調,加州民主黨員支持前副總統拜登(Joe Biden)及參議員賀錦麗(Kamala Harris)競選總統的比例不相上下。

Amtrak長期乘客、前副總統拜登週四在火車上巧遇可能是2020總統大選黨內初選的對手、加州聯邦參議員賀錦麗。

巧的是日前由Quinnipiac大學所做的民調顯示,60%的民主黨員及傾向民主黨人士支持拜登參選2020年總統,58%則希望賀錦麗代表民主黨角逐大位。

針對加州不分黨派選民調查,認為賀錦麗是否能成為一位好總統看法則相當分歧,40%加州選民認為她會是個好總統,38%覺得不會。

賀錦麗已經在上個月21日宣布參加民主黨內初選,拜登則還在考慮中。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。