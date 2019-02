【i-CABLE】

巴西球隊法林明高訓練中心火警,至少10人死亡、3人受傷。

火警過後現場一片凌亂,不少物品被熏黑。

巴西傳媒報道,球隊法林明高位於里約熱內盧訓練中心的宿舍,當地清晨約5時起火,當時有青年球員留宿。

傳媒報道死者包括球員,而3名10多歲的傷者送院救治。

該訓練中心耗資620萬美元擴建,兩個月前才完成,暫時未知起火原因。

