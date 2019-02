灣區捷運跨灣隧道抗震工程施工 早更服務延後一小時

【KTSF 劉瑩報導】

為了配合灣區捷運(BART)的跨灣海底隧道抗震改造工程,從下週一2月11日起,灣區捷運週一至週五早上開始營運的時間,會由現時的清晨4點延遲至5點。

期間將有15條早更巴士快線(Early Bird Express)在清晨3點50分至5點半為民眾提供替代服務。

714號巴士快線將會停靠舊金山Balboa Park、Glen Park、24th Mission和16th Mission捷運站,以及臨時跨灣運輸中心。

前往東灣捷運站,或由東灣前往舊金山的乘客,都需要在臨時跨灣運輸中心轉車。

前往東灣可轉乘704號到達Cerrito del Norte站,或者705號至東灣奧克蘭(屋崙)的20th及Broadway站。

往舊金山或中半島的民眾,則可轉乘Muni或714號前往Daly City捷運站。

民眾可以通過現金或Clipper卡支付車費,車費將等於或少於捷運同等行程的車費。

另外,早更乘客在捷運站的停車付費方式也會不同,大家可以登錄到http://Bart.gov了解詳情。

