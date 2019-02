【KTSF 郭柟報導】

情侶們現在有機會在情人節享受免費晚餐和酒店房間,只要你向灣區捷運(BART)當局構思出一個在情人節晚最動人約會,就有機會贏得雙人一晚免費酒店、晚餐和劇場門票。

條件是約會地點必須在捷運站步行距離,以及最具創意和最浪漫,字數規定在5,000字或以下,參加者必須年滿18歲。

灣區捷運將會選出3名優勝者,有興趣投稿的民眾可發電郵到[email protected]。

更多詳情可以登入http://Bartable.bart.gov網站查詢。

截止日期是2月10號,結果在情人節當天公佈。

