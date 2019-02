花旗參被列瀕危植物 帶往香港有否問題（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

香港政府最近發出的公報,將花旗參列作瀕危植物,令一些消費者產生疑慮,但是經過追問下,發現只要大家攜帶的是人工種植的花旗,入境就沒問題,無須太擔心。

香港漁護署在1月31日發出一項新聞公報,提醒訪港人士切勿攜帶瀕危植物入境,當中將花旗參列作瀕危植物。

後來經過位於美國威斯康辛州的花旗參經銷商太子行的追問之下,港府就發電郵回應指,香港和美國對花旗參實施了有關豁免協議,只要花旗參是合法獲得、少量自用、入境用手提或在個人行李中攜帶,就不需要申請許可,不過港府就沒有為”少量”作出清晰介定。

太子行總經理卓肇君(Eva Yen)說:”香港政府發的聲明,其實主要是針對野生花旗參,市面上見到的花旗參,大部份是人工種植的花旗參。”

她又指野生花旗參是受保護的植物,出入境時都有嚴格規定。

舊金山華埠寶昌行參茸行的老闆李小姐表示,顧客只要購買時問清楚花旗參的種類,一般不會搞亂野生和人工種植的花旗參。

李小姐說:”生意會有少少影響,但是客人進來時,我們都會解釋,野生花旗參不准攜帶,威斯康辛州農場種植的無問題,他們都會接受。”

