Alameda高中生被持刀男子襲擊 多校一度封鎖

【KTSF】

東灣Alameda市Island高中一名學生,週五早上在校內被一名持刀男子襲擊,事件觸發警方在附近搜索,Alameda市多間學校一度要封鎖校園。

在警方調查期間,Alameda市西面共10間學校需要封鎖約一小時。

警方透露,事發於上午8時45分左右,疑犯趨近一名學生,雙方發生糾纏,疑犯接著拔足逃跑,學生受輕傷。

警方表示,疑犯是一名白人男子,年約20餘歲,身高約5呎8吋,身穿藍色上衣和藍色運動褲。

除Island高中外,Encinal高中、Paden小學、Ruby Bridges小學、Woodstock兒童發展中心、Alameda成人學校、Alameda科學及技術學院、Alameda學院、Nea社區學習中心和Alameda社區學習中心都一度封鎖。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。