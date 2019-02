舊金山訪谷區臨時警崗啟用 警察局長談治安計畫（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山訪谷區臨時警崗啟用,管轄的Ingleside警察局長週三在警崗內談治安計畫。

Ingleside警察局長Jack Hart,週三親自在訪谷社區徒步巡邏,希望能夠跟居民面對面接觸,了解居民對治安的需求。

他說舊金山共有十個警察分局,民眾24小時都可以前往分局報案。

Hart說:”若有信任問題、語言障礙,我們認為這是個好時機,來到這裡跟社區見面,特別是那些弱勢的,包括老人家,還有講粵語的居民,希望建立尊重信任,時間久了居民就會信任我們,當他們成了罪案苦主,我們就可以做正確的報告,即時正確回應。”

目前Ingleside警察局正在考慮是否要在訪谷區設立一個警崗,不但可以維護治安,也方便這裡的民眾報案。

1月中,住在訪谷區的88歲黃老太太早晨出門活動,慘遭匪徒襲擊身受重傷,促成了訪谷區臨時警崗成立,地點位於亞太社區辦公室。

週三,Ingleside警員親自在現場接受民眾的報案,或是回答民眾的疑問,社區人士陳美玲說,希望成立的永久的警崗,而不是臨時性。

陳美玲說:”知道我們這個區時常需要一個警察停留站,因為我們大部分都是說中文的,很多時你叫他們報警,他們就比較不方便,有這個66號,但這個站記著只是一個暫時的,我們事實最希望有一個永久警站。”

此外,關於1月19日發生在Mission區大王西餅店老闆被歹徒打劫受傷,警方接報4小時後才到現場,Ingleside警長Hart解釋,當天舊金山警力去維持女權遊行,剛好又抓到攻擊88歲婆婆的嫌犯,加上受害人報警時語言溝通不良等多種原因,導致警方沒有立即處理此案。

