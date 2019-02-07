舊金山訪谷區臨時警崗啟用 警察局長談治安計畫（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山訪谷區臨時警崗啟用，管轄的Ingleside警察局長週三在警崗內談治安計畫。

Ingleside警察局長Jack Hart，週三親自在訪谷社區徒步巡邏，希望能夠跟居民面對面接觸，了解居民對治安的需求。

他說舊金山共有十個警察分局，民眾24小時都可以前往分局報案。

Hart說：”若有信任問題、語言障礙，我們認為這是個好時機，來到這裡跟社區見面，特別是那些弱勢的，包括老人家，還有講粵語的居民，希望建立尊重信任，時間久了居民就會信任我們，當他們成了罪案苦主，我們就可以做正確的報告，即時正確回應。”

目前Ingleside警察局正在考慮是否要在訪谷區設立一個警崗，不但可以維護治安，也方便這裡的民眾報案。

1月中，住在訪谷區的88歲黃老太太早晨出門活動，慘遭匪徒襲擊身受重傷，促成了訪谷區臨時警崗成立，地點位於亞太社區辦公室。

週三，Ingleside警員親自在現場接受民眾的報案，或是回答民眾的疑問，社區人士陳美玲說，希望成立的永久的警崗，而不是臨時性。

陳美玲說：”知道我們這個區時常需要一個警察停留站，因為我們大部分都是說中文的，很多時你叫他們報警，他們就比較不方便，有這個66號，但這個站記著只是一個暫時的，我們事實最希望有一個永久警站。”

此外，關於1月19日發生在Mission區大王西餅店老闆被歹徒打劫受傷，警方接報4小時後才到現場，Ingleside警長Hart解釋，當天舊金山警力去維持女權遊行，剛好又抓到攻擊88歲婆婆的嫌犯，加上受害人報警時語言溝通不良等多種原因，導致警方沒有立即處理此案。

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