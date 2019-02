【i-CABLE】

土耳其伊斯坦布爾8層高住宅大廈倒塌事故,增至6人死亡,最少13人受傷。

搜救人員週四在瓦礫中救出一名5歲女童,經擔架抬上救護車送院治理,他們較早時亦曾救出一名9歲男童。

出事建築物共有14個單位,住有40多名居民,週三下午突然倒塌。

當局仍在調查塌樓原因,但指最頂3層是非法僭建,又稱瓦礫中仍然傳出聲音,相信仍有人生還。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。