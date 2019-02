爆炸後穗香小館食客一度被困 老闆侍應協助疏散（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Geary大道的火警雖然救熄,但調查工作剛剛才開始,現場四周仍然架起封鎖線,舊金山市長布里德、警察局局長已到現場視察。

事發當天是年初二,不少華裔去飲茶,一名觀眾表示本來想去爆炸現場旁邊的穗香小館飲茶,不過看見許多人,所以改為去吃西餐。

這名觀眾吃完午餐回家途中,看到爆炸後的大火,並用手機拍了下來。

觀眾說:”在Geary開車,吃完午飯準備回家,見到後面有消防車,過了隧道看到火燒得很猛,熊熊烈火,氣體的壓力聽得見,停車下車去看然後用手機拍,味道很厲害,火煙味,過一陣子有東西,不知是什麼從天上掉下來。”

亦有居民當時在家突然聽到一聲巨響。

目擊者Brandon說:”我聽到一聲巨響,我走出房子,突然間,所有工程著火,穗香小館亦有部分燃燒中,是一個恐怖的情況,那座大厦幾個月前才發生過火警,有點可怕。”

亦有事發時在穗香小館用膳的華裔市民聯絡本台,她表示,當時餐館坐無虛席,她與同事突然聽到爆炸聲,望出門外,就見到門口著火,他們被困在餐館中,最後在侍應及餐館老闆的協助下,經廚房離開現場,她感謝餐館老闆的迅速反應。

樓宇檢查局局部許子湯表示,他們會派人徹夜檢查,他表示,驟眼看,至少兩座受波及的大厦有結構性損毀,其餘三座被水沖到引致損毀,但一切都票經檢查後才能確認。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。