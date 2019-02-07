爆炸後穗香小館食客一度被困 老闆侍應協助疏散（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Geary大道的火警雖然救熄，但調查工作剛剛才開始，現場四周仍然架起封鎖線，舊金山市長布里德、警察局局長已到現場視察。

事發當天是年初二，不少華裔去飲茶，一名觀眾表示本來想去爆炸現場旁邊的穗香小館飲茶，不過看見許多人，所以改為去吃西餐。

這名觀眾吃完午餐回家途中，看到爆炸後的大火，並用手機拍了下來。

觀眾說：”在Geary開車，吃完午飯準備回家，見到後面有消防車，過了隧道看到火燒得很猛，熊熊烈火，氣體的壓力聽得見，停車下車去看然後用手機拍，味道很厲害，火煙味，過一陣子有東西，不知是什麼從天上掉下來。”

亦有居民當時在家突然聽到一聲巨響。

目擊者Brandon說：”我聽到一聲巨響，我走出房子，突然間，所有工程著火，穗香小館亦有部分燃燒中，是一個恐怖的情況，那座大厦幾個月前才發生過火警，有點可怕。”

亦有事發時在穗香小館用膳的華裔市民聯絡本台，她表示，當時餐館坐無虛席，她與同事突然聽到爆炸聲，望出門外，就見到門口著火，他們被困在餐館中，最後在侍應及餐館老闆的協助下，經廚房離開現場，她感謝餐館老闆的迅速反應。

樓宇檢查局局部許子湯表示，他們會派人徹夜檢查，他表示，驟眼看，至少兩座受波及的大厦有結構性損毀，其餘三座被水沖到引致損毀，但一切都票經檢查後才能確認。

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