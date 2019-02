舊金山Geary大道天然氣管爆炸起火 交通嚴重受阻（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Geary Boulevard夾Parker Avenue週三中午發生爆炸起火,警方在火警發生的時候,關閉現場附近的一些道路,Geary Boulevard的一部分路段關閉,影響附近的交通。

火警發生不久,警方關閉Geary Boulevard介於Masonic Avenue和Arguello Avenue的路段,還有Parker Avenue介於Anza街和Euclid Avenue的路段,穿行Geary Boulevard的38號巴士也必須繞道而行。

也有一些開車人士放慢車速看火,但是被維持秩序的人員勸走。

一些居民在警察陪同下才能回家,暫時不能回家的居民,必須在附近的Mel’s Drive in餐館等候,紅十字會提供臨時支援,也有一些看熱鬧的市民。

警方表示,會徹夜關閉Geary Boulevard介於Beaumont Avenue和Stanyan街的路段,以進行維修工程。

