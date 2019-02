【KTSF】

上個月中,南灣聖荷西市一名58歲婦人中槍死亡,警方日前拘捕一名懷疑開槍的17歲少年。

警方在1月19號於Alum Rock一棟住宅內,發現一名58歲拉美裔婦人中槍,當場死亡。

警方週二拘捕一名17歲少年,懷疑他開槍導致婦人死亡。

由於少年仍未成年,所以警方並無公佈他的身份,目前他已被關押在縣少年監獄。

警方表示,死者是被流彈擊中,但槍手的犯案動機仍有待調查。

