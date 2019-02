【KTSF】

往來東灣列治文市和San Rafael市的Richmond-San Rafael大橋,週四早上據報有水泥從西行上層掉下東行下層,當局需要緊急封閉大橋,估計要4小時後才重開。

目前大橋的東西行線已全面封閉,汽車需要繞道行駛。

加州公路巡警稱,有司機報稱在東行過橋時,有水泥掉下擊中他的汽車,但他沒有把車停下,繼續駕駛前往機場,但有關說法仍有待證實。

