Geary大道爆炸起火 PG&E為何要兩小時才關掉天然氣總掣

【KTSF 江良慧報導】

舊金山Geary大道夾Parker大街發生天然氣管爆炸後，大火燒了近2個半小時，大平洋煤電公司（PG&E）才關掉天然氣管道總掣，為什麼要這麼久呢？

爆炸大火在下午1時08分發生，PG&E人員立即到場，嘗試關掉輸送天然氣到有關管道的總制，但在一輪挖掘後才發現，總制位置不正確，要在另一個位置再挖掘。

PG&E最終在下午3時36分，爆炸發生後近2個半鐘才成功關掉總制，比2010年San Bruno市天然氣管道大爆炸後關掉總制的時間更久。

在下午的記者會上，PG&E的代表被追問為何要這麼久才能關掉總制，PG&E解釋，地底下是一個複雜的公用事業網絡，有煤氣管，2吋到12吋直徑，有水管、光纖、電線，州法例規定，如果煤氣管在地底下24吋深，工人必須用手挖掘。

PG&E發言人表示，由於發生爆炸的現場並非進入一般民居的獨立管道，而是有多個來源，通向多處的分發管道，所以並不能夠像關水喉一樣簡單把總制關掉。

加上多年來舊金山街道地底下鋪設了多種不同的管道，原來一些開關喉管的總制位置也有改動，但卻從來沒有人把總制的位置圖更新，加上當時現場仍然有再爆炸的危險，也加深他們關掉總制的困難，消防人員則一直在現場救火，把火勢控制不再蔓延。

有天然氣喉管專家表示，發生這種天然氣爆炸起火時，都一定要等到阻截天然氣來源後，才可以撲熄大火。

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