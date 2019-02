Geary大道爆炸起火 PG&E為何要兩小時才關掉天然氣總掣

【KTSF 江良慧報導】

舊金山Geary大道夾Parker大街發生天然氣管爆炸後,大火燒了近2個半小時,大平洋煤電公司(PG&E)才關掉天然氣管道總掣,為什麼要這麼久呢?

爆炸大火在下午1時08分發生,PG&E人員立即到場,嘗試關掉輸送天然氣到有關管道的總制,但在一輪挖掘後才發現,總制位置不正確,要在另一個位置再挖掘。

PG&E最終在下午3時36分,爆炸發生後近2個半鐘才成功關掉總制,比2010年San Bruno市天然氣管道大爆炸後關掉總制的時間更久。

在下午的記者會上,PG&E的代表被追問為何要這麼久才能關掉總制,PG&E解釋,地底下是一個複雜的公用事業網絡,有煤氣管,2吋到12吋直徑,有水管、光纖、電線,州法例規定,如果煤氣管在地底下24吋深,工人必須用手挖掘。

PG&E發言人表示,由於發生爆炸的現場並非進入一般民居的獨立管道,而是有多個來源,通向多處的分發管道,所以並不能夠像關水喉一樣簡單把總制關掉。

加上多年來舊金山街道地底下鋪設了多種不同的管道,原來一些開關喉管的總制位置也有改動,但卻從來沒有人把總制的位置圖更新,加上當時現場仍然有再爆炸的危險,也加深他們關掉總制的困難,消防人員則一直在現場救火,把火勢控制不再蔓延。

有天然氣喉管專家表示,發生這種天然氣爆炸起火時,都一定要等到阻截天然氣來源後,才可以撲熄大火。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。