奧克蘭教師工會蘊釀罷工 學區籌謀應變方案

奧克蘭教師工會的教師,本週投票贊成採取罷工行動,奧克蘭聯合學區週三表示,正在制定計劃,解決學校關閉及預算問題。

在奧克蘭學區做保安的Catherine Brice,工作將近10年。

她表示,對現在的情況很擔心,但也理解教師在這種情況下做出的選擇。

她說這是第一次看到事態如此嚴重,感覺自己困在中間,完全不知道要做甚麼。

奧克蘭學區需要與準備罷工的教師談判,校區目前要設法解決3,000萬的預算缺口,及解決學校關閉等問題。

學區週三表示,學生現在沒有得到高質量的教育。

週二晚,幾十名奧克蘭教師在市府外示威的時候,市議會通過決議案支持教師。

而奧克蘭學區週三表示,正計畫在教職員罷工期間讓學校繼續開放。

奧克蘭學區總監Kyla Johnson-Trammell說:”我們會找不同的人員來,一些是替補人員,一些是從中央辦公室調來。”

有家長表,暫時不會讓孩子去學校,以此來響應教師的訴求。

教師此次談判希望未來3年能加薪12%,但校區只同意未來3年加薪5%。

