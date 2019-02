【KTSF】

中半島Menlo Park一名17歲少年週二晚在遛狗時中槍,警方暫未拘捕任何人士。

警方在週二晚10點38分接報指,在Menalto大街與東O’Keefe街交界處有人開槍。

警員到達現場後,發現一名17歲少年右腿中槍,少年表示,他與一個朋友遛狗,從附近一間76油站返回時中槍,少年其後送院治療,情況無大礙。

警員搜索附近區域後發現彈殼,警方暫未拘捕任何人士,並表示現場無目擊者提供疑犯相關信息,案件仍在調查中。

